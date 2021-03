Шэрон Стоун призналась, что в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны своего дедушки

30 марта в продаже появились мемуары Шэрон Стоун «The Beauty of Living Twice» (Красота жизни дважды), в которых актриса поделилась, в частности, самыми сложными эпизодами из своей жизни. Об одном из них звезда вспомнила еще до выхода книги в интервью The New York Times. Так, в ходе беседы Шэрон призналась, что подверглась насилию со стороны своего дедушки по материнской линии, когда ей было шесть лет. По словам актрисы, инцидент случился, когда они с сестрой Келли оказались запертыми в одной комнате с дедом, где он их домогался.

Звезда не стала вспоминать травмирующий опыт во всех подробностях, однако призналась, что они с сестрой испытали огромное облегчение, когда их дедушка умер. Шэрон, которой тогда было 14 лет, даже ткнула в него пальцем во время похорон, чтобы удостовериться, что он действитально мертв.

«Я ткнула его, и странное удовлетворение от того, что он наконец-то умер, ошарашило меня. Я посмотрела на сестру, и она поняла меня. Ей было 11 лет, и все было кончено», — вспомнила Стоун.