Шок: Дэниел Рэдклифф рассказал, что съемки в «Гарри Поттере» сделали его алкоголиком

Звезды / Новости
17 марта 2020
Cosmo

Издание Independent опубликовало интервью с исполнителем главной роли в саге о маленьком волшебнике Гарри Поттере, Дэниелом Рэдклиффом. В нем актер, чья популярность уже после первого эпизода била все возможные и невозможные рекорды, поделился шокирующими воспоминаниями о съемках. По его словам, он испытывал колоссальный стресс и старался заглушить его с помощью спиртного. Людей забавлял тот факт, что в баре напивается не просто молодой парень, а Гарри Поттер. Актера это угнетало еще больше, и пить, соответственно, тоже приходилось больше.

В какой-то момент Рэдклифф уже не мог чувствовать себя комфортно в трезвом состоянии, и все это продолжалось не один год. Тот факт, что после окончания съемок большинство людей ассоциировали Дэниела исключительно с этим персонажем тоже не добавлял оптимизма. Справиться с зависимостью звезде помогла поддержка семьи и друзей — теперь актер ведет исключительно трезвую жизнь и очень счастлив.

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Фото: Getty Images
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