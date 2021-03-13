Конец истории: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

Звезды / Новости 13 марта 2021

Cosmo

Грустная новость для всех поклонников Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса (в их число, конечно же, входим и мы), которые недавно отметили вторую годовщину со дня своей помолвки: влюбленные решили расстаться после четырех отношений. Об этом сообщает ряд западных источников, среди которых Page Six, TMZ и People.

Точная причина разрыва звезд пока неизвестна, однако инсайдеры утверждают, что это решение зрело уже давно. Сейчас Лопес и Родригес находятся порознь.

«Он сейчас в Майами, готовится к бейсбольному сезону, а она снимается в новом фильме в Доминиканской Республике», — говорят источники, приближенные к паре.

Сами звезды информацию о своем расставании пока никак не прокомментировали. Ждем новостей!