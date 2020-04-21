Шок: известному актеру ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

В конце марта 41-летний канадский актер Ник Кордеро, который сыграл в сериалах «Голубая кровь» и «Закон и порядок: Специальный корпус», попал в одну из больниц Лос-Анджелеса с пневмонией, а немного позже у него диагностировали Covid-19. Состояние мужчины постепенно ухудшалось и врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже у актера начались проблемы с коровообращением — в сосудах правой ноги актера начали образовываться тромбы, а лекарства для разжижения крови не давали никакого эффекта. Именно поэтому специалисты приняли решение ампутировать ногу Кордеро. Об этом в своем Instagram сообщила жена актера Аманда Клоотс.

Мы просто потрясены этой новостью и желаем Нику скорейшего выздоровления.