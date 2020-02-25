Шок: Пит Дэвидсон признался, почему расстался с Кайей Гербер и предыдущими звездными возлюбленными

Звезды / Новости 25 февраля 2020

Cosmo

Кажется, Пит Дэвидсон приобрел в Голливуде плохую славу. По большей части из-за того, как часто он менял своих звездных подружек. Так, сразу после расторжения помолвки с Арианой Гранде, Пит был замечен с актрисой Кейт Бекинсейл, а после их короткого романа — с юной супермоделью Кайей Гербер.

Недавно стало известно, что и этим отношениям пришел конец: Пит Дэвидсон и Кайя Гербер расстались. И вчера на шоу скандального радиоведущего Charlamagne Tha God Пит признался, почему:

«Мы встречались всего несколько месяцев. Она очень молода, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на всю катушку, а не беспокоиться о каком-то чуваке, у которого постоянно проблемы».

Пит Дэвидсон также откровенно высказался о своих предыдущих отношениях с певицей Арианой Гранде, с которой они, к слову, были помолвлены. Он назвал основной причиной их расставания смерть бывшего парня девушки, которую та так и не смогла пережить:

«Я знал, что после этого все будет кончено. Это было ужасно, и я даже не могу представить, с чем это можно сравнить. Она действительно любила его. И тогда сказал ей: «Я буду рядом столько, сколько ты захочешь».

Но видимо, Ариана так и не смогла разделить с Питом эту трагедию и предпочла проживать ее в одиночестве.