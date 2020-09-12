«Шоу було недоречним»: Святослав Вакарчук прокоментував попурі до Дня Незалежності

Звезды / Новости
12 сентября 2020
Cosmo

Український музикант Святослав Вакарчук став гостем шоу «Слава+». У ньому лідер гурту «Океан Ельзи» розповів Славі Дьоміну, зокрема, про своє ставлення до попурі українських пісень на День Незалежності України. За словами артиста, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі.

«Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, яке відбулося на День Незалежності, на мою думку, було недоречним», — вважає Вакарчук.

За словами Святослава, він не проти ідеї попурі. На його думку, шоу було зроблено не так, як воно повинно було виглядати у такий день.

«Коли я на вечірках з друзями вип’ю і ми маємо гарний настрій, я дозволяю собі деякі речі, які, чесно кажучи, і розказувати не хочеться, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна», — підкреслив співак.

Також Вакарчук прокоментував ситуацію з виконанням пісні «Океан Ельзи» під час попурі.

«З юридичної точки зору ніхто не мав питати в нас про маленький кусочок пісні, тому що закон дозволяє. Тому жодних правових претензій в нас нема… Питання в тому, що, якщо ви використовуєте і ви кажете, що це знакова музика для країни і є певні знакові артисти і ці артисти живі, то можна було б хоча б запитати в них», — висловив свою думку артист.

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