«В такому одязі дуже звучить сила жіночності»: Христина Соловій приміряла стильні та чуттєві етно-образи у новій фотосесії

Звезды / Новости 12 августа 2020

Cosmo

Христина Соловій — втілення справжньої українки: стильної, сміливої, сильної та водночас дуже жіночної. Це можна простежити і у новій фотосесії співачки, більше про яку вона розповіла у ексклюзивному коментарі Cosmopolitan.

«До виходу синглу «Коала», який увійде до нового альбому, ми зняли великий фотосет. Зйомка тривала більше 6 годин і загадом ми створили 8 образів. Зазвичай на фотосесіях я хочу все контролювати, дівчата зрозуміють. А що стосується образів і мейкапу, то тут я або придумую все сама, або потім виношу мізки всій команді, що в нас все пішло не так. Але не цього разу, не з цією командою. З фотографинею ми познайомились недавно і швидко відчули одна одну. Думаю, саме тому фото вийшли такі чуттєві. Не знаю як, але я погодилась не знайомитись із образами до зйомки і не планувати нічого.

Театральність цього образу мені дуже близька. Відчуваю себе органічно в сукні. Взагалі останнім часом з обережністю ставлюсь до етно-стилю. Був період, коли весь мій гардероб складався з квітастих суконь, корсетів, білих мережив. Коли співала в хорі Лемковина — у мене був лемківський костюм і його естетика вплинула на мій смак також. В такому одязі дуже звучить сила жіночності, лінії крою перевірені поколіннями. В них закладені вічні архетипи.

Це дуже впливає на психоемоційному рівні, додає сили і впевненості до самоусвідомлення. А рожевий піон натякає на мою нову пісню «Коала», в якій розгортається зовсім інша історія, яку ви почуєте вже у п‘ятницю», — розповідає Христина.

Милуємося світлинами та з нетерпінням чекаємо прем`єру!

Фотограф: Тетяна Бундзило

Стилісти: Інна Шавкута, Андрій Попов

MUAH: Андрій Кодак, Еліна Михальченко

Дизайнер сукні : Yan Stepanenko