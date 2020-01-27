Сильно похудела и постарела: певицу Адель раскритиковали за внешний вид после сброшенных 20 кг
Певица Адель не на шутку встревожила поклонников своим внешним видом на этих выходных. Так, звезда попала в объектив папарацци на улицах Лос-Анджелеса в спортивной форме и без капли макияжа — и выглядела не лучшим образом.
Фанаты подметили, что сброшенные 20 килограмм пошли ей не на пользу — Адель выглядит очень уставшей и вымотанной. Мы же все-таки надеемся, что это просто неудачный кадр и обожаем звезду в любой ее форме.
Публикация от | ♡ (@adelendless) 24 Янв 2020 в 4:04 PST