Сильно: звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон высказалась о гендерных стереотипах

Звезды / Новости
26 февраля 2020
Cosmo

Сегодня требования к современной женщине сильно завышены. Ты должна быть и идеальной хозяйкой на кухне, опорой и лучшей любовницей мужу, а еще строить карьеру и растить детей. Но звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон уверенно заявляет: нет, не должна! 

Актриса снялась в феминистском видеоролике издания Girls. Girls. Girls., в котором зачитала поэму Камиллы Рейнвилл «Будь леди, говорили они», и перечислила все требования к женщинам сегодня (спойлер: они нереальные!) и стереотипы, которые давно пора разрушить. 

«Не будь такой провокационной. Ты напрашиваешься. Носи черное. Носи каблуки. Ты слишком нарядилась. Ты выглядишь небрежно. Не надевай эти треники, ты запустила себя... Приготовь ему ужин. Сделай его счастливым. Это женская работа. Ты будешь хорошей женой. Возьми его фамилию», — говорит с экрана актриса и каждое ее слово отзывается в душе каждой девушки, которая когда-либо сталкивалась с подобными стереотипами и ставала их жертвой. 

Очень сильно!

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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