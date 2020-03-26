Син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі повернувся з Південної Кореї через коронавірус

Звезды / Новости 26 марта 2020

Cosmo

Старший син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі повернувся до США через ситуацію з коронавірусом. 18-річний Медокс, який донедавна навчався й проживав у Південній Кореї, приєднався до всієї родини в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє People.

За їх словами, Анджеліна самоізолювалась в маєтку разом з дітьми. Однак старший син до останнього залишався у Сеулі. Тепер він разом із родиною. Також акторка є однією з тих, хто пожертвував кошти на боротьбу з епідемією. Відомо, що Джолі віддала мільйон доларів на допомогу малозабезпеченим родинам.

Самоізолюватись зараз — це найкраще, що може зробити кожен з нас. Тому беремо приклад з акторки і піклуємось про себе й своїх близьких.