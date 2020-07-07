Сына королевы Елизаветы II могут арестовать за секс с несовершеннолетней

Звезды / Новости 7 июля 2020

Cosmo

Секс-скандал с участием принца Эндрю набирает новые обороты. Так, недавно одна из жертв Джеффри Эпштейна, который был осужден за секс-торговлю и растление несовершеннолетних, Вирджиния Робертс Джуффре заявила, что сын королевы Елизаветы несколько раз принуждал ее к сексу, когда ей было 17 лет. В качестве доказательства она предоставила архивное общее фото с принцем и помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которая недавно была арестована.

По информации The New York Times, накануне дачи показаний остносительно его связи с Эпштейном, инициированной Министерством юстиции США, принц Эндрю, опасаясь также оказаться под арестом, заручился поддержкой не только своих адвокатов, но и лоббиста Роберта Страйка, который должен урегулировать конфликт.