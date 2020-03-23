Американські ЗМІ тепер називатимуть сина Шарліз Терон донькою

Звезды / Новости
23 марта 2020
Cosmo

Розмови довкола Шарліз Терон і її дітей завжди були актуальною темою для американських ЗМІ. Акторка часто потрапляла на перші шпальти таблоїдів через світлини, на яких вона гуляє з сином Джексоном, що вдягнений у дівчачий одяг. І як заявляла сама Шарліз, вона позитивно ставиться до бажання сина краще зрозуміти себе.

Нещодавно вона також звернулась до журналістів з проханням називати Джексона її донькою. У одному з інтерв’ю Шарліз сказала, що вона мати двох дівчат і просить з повагою ставитись до цього. Відомо, що акторку підтримали багато американських ЗМІ, такі як People, E! News, Closer Weekly.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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