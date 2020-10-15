«Ситуації в житті бувають різні»: Юрій Горбунов поділився секретом щасливих стосунків з Катею Осадчою

Звезды / Новости
15 октября 2020
Cosmo

Телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча — одна з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони проводять разом практично весь час — вдома, на роботі, на відпочинку. Як подружжю вдається зберігати міцні відносини і не набридати один одному, Юрій Горбунов розповів під час зйомок десятого сезону «Хто зверху?», який показує Новий канал.

«Ситуації в житті бувають різні. Але головне — розуміти, що ти не один. У стосунках потрібно поменше використовувати «я». Тільки коли два «я» перейдуть в «ми», зв`язок буде міцним і щасливим. Іншими словами, потрібно думати та піклуватися не тільки про себе, а й про людину, з якою ви пов`язали своє життя», — зазначив телеведучий.

Чудова порада!

5 5 1
Фото: instagram.com/kosadcha
Спецпроекты
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
Реклама
Читайте также
1
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
2
Анджелина Джоли напишет книгу
3
Доминик Уэст, которого подозревают в романе с Лили Джеймс, вернулся к жене и сделал официальное заявление
4
Затмила всех: Тина Кароль в соблазнительном платье с пайетками
5
Елизавета II вызвала принца Гарри в Великобританию для серьезного разговора
Звезды / Новости
Это интересно

Ходят слухи: у супермодели Беллы Хадид новый бойфренд — внук очень известного актера

Пара тщательно скрывает свои отношения.

Звезды / Новости

«Не Слава мене «притягнув» на телебачення та не через нього мене взяли в проект»: тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська відповіла на звинувачення хейтерів

Руйнуючи стереотипи. 

COSMO / Тренды

Звезды / Новости

Срочно и без Меган: королева Елизавета вызвала принца Гарри в Лондон 

Кажется, принца ждет серьезный разговор. 

Звезды / Новости
Это интересно

Николь Кидман проговорилась, что сериал «Маленькая большая ложь» продлен на третий сезон

Очень ждем, а ты?

Stay home with Cosmopolitan
1
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
2
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
3
Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом
4
«Сейчас свадьбы не будет»: Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк заболели коронавирусом
5
«Здавалося, лежу під колесами вантажівки»: Ольга Фреймут розповіла про свої симптоми Covid-19
Звезды / Новости

«Мама забороняла мені скакати на скакалці, бо це непристойно, коли груди трусяться»: Ольга Фреймут розповіла про власне виховання 

Що скажеш про такі принципи виховання: все правильно чи перебір?  

Loading...
Звезды / Новости

Вся в маму: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила свою первую обложку глянца

Роскошные волосы и соблазнительные образы. 

Читайте также
1
Патчи под глаза: как выбирать и правильно использовать
2
Все, что вам нужно знать о здоровье лимфатической системы
3
В центре внимания: платье украинского бренда Litkovskaya на презентации iPhone 12
4
И в пир, и в мир: 6 модных образов на все случаи жизни
5
Завтрак за 5 минут: французские тосты с сыром бри и конфитюром
Звезды / Новости
Это интересно

На фоне слухов о новом романе: певица Адель провела вечер в компании Криса Брауна

Интересно, что об этом думает предполагаемый бойфренд певицы, рэпер Skepta?

Звезды / Новости
Это интересно

Кудри и копна золотистых волос: Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Этой роскошной женщине все к лицу.

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Екатерина Кухар

Продолжение следует: наводим порядок в жизни после карантина

Есть идея: главные тренды осени в теории и на практике

Double trouble: вся правда и ложь о грудных имплантах

Себе дороже: этот неловкий момент, когда подруга зарабатывает больше

Афера века: точки G не существует, расходимся!
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Спалили» паркет: мережа обговорює пристрасний поцілунок Санти Дімопулос та Надії Мейхер в ефірі шоу «Танці з зірками»

Гарячий пасадобль від головних конкуренток цього сезону. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Это произошло по телефону»: стали известны подробности расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Что-о-о?!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я запутался: сначала Кэти кормит мини-версию меня, затем копию моей мамы»: Орландо Блум рассказал, на кого похожа их с Кэти Перри дочь

В редком интервью. 

Звезды / Новости

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели 90-х снимутся в сериале

Это точно будет must-see!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Мне нельзя было смотреть в глаза ни одному из актеров»: Джессика Альба рассказала об ужасной атмосфере на съемках сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Сложно в это поверить.   

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Фото дня: Володимир Зеленський з дружиною Оленою на зустрічі з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом

У Букінгемському палаці.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Экранный муж Меган Маркл Патрик Джей Адамс признался, почему прекратил с ней общаться

Неожиданное признание бывшего коллеги герцогини.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.