«Ситуації в житті бувають різні»: Юрій Горбунов поділився секретом щасливих стосунків з Катею Осадчою

Звезды / Новости 15 октября 2020

Cosmo

Телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча — одна з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони проводять разом практично весь час — вдома, на роботі, на відпочинку. Як подружжю вдається зберігати міцні відносини і не набридати один одному, Юрій Горбунов розповів під час зйомок десятого сезону «Хто зверху?», який показує Новий канал.

«Ситуації в житті бувають різні. Але головне — розуміти, що ти не один. У стосунках потрібно поменше використовувати «я». Тільки коли два «я» перейдуть в «ми», зв`язок буде міцним і щасливим. Іншими словами, потрібно думати та піклуватися не тільки про себе, а й про людину, з якою ви пов`язали своє життя», — зазначив телеведучий.

Чудова порада!