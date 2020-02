Скандал продолжается: королева Елизавета запретила Меган и Гарри использовать их титул

Звезды / Новости 19 февраля 2020

Cosmo

Казалось, что шумиха вокруг отделения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи поутихла, но нет. Так, сегодня стало известно, что королева Елизавета не только лишила их титулов Их Высочеств и обязала вернуть деньги, потраченные на ремонт их резиденции, а и запретила использовать титул герцогов Сассекских (Sussex Royal) для коммерческих проектов.

«Поскольку герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи и теперь финансово независимые, то использование ими слова «королевский» в этом контексте необходимо пересмотреть», — рассказал источник, приближенный ко двору.

Прежде всего имеется в виду благотворительная организация Меган и Гарри Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, о создании которой они объявили после переезда в Канаду.

Кроме того, ходят слухи, что пара планировала зарегистрировать титул Sussex Royal как товарный знак для ряда товаров, среди которых одежда, канцелярия, книги и пр. Теперь же они не смогут этого сделать, а также называть себя герцогами Сассекскими публично, использовать словосочетание Sussex Royal в названии своего сайта и даже страницы в Instagram.

Как ты считаешь, это правильный шаг со стороны королевской семьи или уже слишком?