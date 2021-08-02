Скандал в королевской семье: муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в компании моделей

Звезды / Новости 2 августа 2021

Cosmo

За последнее время мы уже привыкли к тому, что практически все громкие скандалы в королевской семье касаются принца Гарри и Меган Маркл. Однако на днях фокус внимания неожиданно сместился на супруга принцессы Евгении Джека Бруксбэнка, который оказался в центре скандала. Так, в минувшие выходные мужчина попал в объективы фотографов издания Daily Mail в компании моделей Марии Буччеллати и Эрики Пелосини, а также бывшего редактора одного из глянцевых журналов Рэйчел Залис.

Мужчина, который прибыл в Италию на благотворительный вечер UNICEF, отдыхал с девушками, одна из которых загорала топлес, на яхте, обнимался с ними, купался в море и выглядел очень счастливым (фото ищи здесь).

Пока ни сама Евгения, которая осталась в Англии с пятимесячным сыном Августом, ни кто-либо из представителей королевской семьи неоднозначные снимки никак не прокомментировал.