Скандал в королевской семье: муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в компании моделей

Звезды / Новости
2 августа 2021
Cosmo

За последнее время мы уже привыкли к тому, что практически все громкие скандалы в королевской семье касаются принца Гарри и Меган Маркл. Однако на днях фокус внимания неожиданно сместился на супруга принцессы Евгении Джека Бруксбэнка, который оказался в центре скандала. Так, в минувшие выходные мужчина попал в объективы фотографов издания Daily Mail в компании моделей Марии Буччеллати и Эрики Пелосини, а также бывшего редактора одного из глянцевых журналов Рэйчел Залис.

Мужчина, который прибыл в Италию на благотворительный вечер UNICEF, отдыхал с девушками, одна из которых загорала топлес, на яхте, обнимался с ними, купался в море и выглядел очень счастливым (фото ищи здесь). 

Пока ни сама Евгения, которая осталась в Англии с пятимесячным сыном Августом, ни кто-либо из представителей королевской семьи неоднозначные снимки никак не прокомментировал. 

 

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Фото: Gettyimages
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