Скандал в семье: королева Елизавета убрала фото принца Гарри и Меган Маркл со своего стола

Звезды / Новости 25 декабря 2019

Cosmo

В большое семье не без скандалов. Так, на этот раз причиной разговоров о королевской семье стало рождественское видеообращение королевы Елизаветы и тот факт, что во время этого на ее столе отсутствовало фото Меган Маркл и принца Гарри.

Это было особенно странным и бросалось в глаза, ведь фото остальных членов семьи были аккуратно выстроены в ряд на столе Елизаветы: фото Уильяма и Кейт с детьми, принца Чарльза с женой, снимок мужа королевы и ее отца, Георга VI, который, к слову, положил начало этой традиции видеообращений.

Почему же среди всех прочих не было фото Гарри и Меган? Поговаривают, что королеву очень оскорбил тот факт, что они не будут встречать Рождество вместе с ней. Надеемся, праздник все же сгладит все конфликты и отношения в королевской семье наладятся.

