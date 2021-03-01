Скандалы, интриги, расследования: в сети появился тизер интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

Звезды / Новости 1 марта 2021

Cosmo

Уже в следующее воскресенье, 7 марта, в эфир выйдет большое 90-минутное интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Это будет первое интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими после того, как они отказались от королевских полномочий.

Вчера вечером CBS выпустил несколько тизеров этого интервью, судя по которым можно сделать вывод, что это будет действительно откровенный разговор. «Вы молчали или вас заставляли молчать? Я просто хочу прояснить это для всех. У нас нет запрещенных тем», — поставила в тупик своим вопросом Опра Меган Маркл в первом тизере.

В трейлере не показали ни один ответ Меган, зато дали слово Гарри. «Меня больше всего беспокоило то, что история повторяется», — сказал он, отвечая, по-видимому, на вопрос, почему они отказались от королевских полномочий.

Во втором ролике Гарри больше размышлял о том, что переживала его мать: «Знаешь, что касается меня, я очень рад и счастлив, что сижу здесь и разговариваю с тобой, с моей женой рядом, потому что я не могу представить, каково это было для нее [Дианы], как она проходила через этот процесс сама все эти годы. Это было невероятно сложно для нас двоих, но, по крайней мере, мы были друг друга».

По материалам: elle.ua