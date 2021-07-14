Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри номинировали на «Эмми»

Звезды / Новости 14 июля 2021

Cosmo

Вчера был объявлен список номинантов 73-й ежегодной телевизионной премии «Эмми». По количеству номинаций в нем лидируют сериалы «Корона» и «Мандалорец», представленные в 24 категориях. За ними следуют «Ванда/Вижн» (23), «Рассказ служанки» (21), вечернее шоу «Saturday Night Live» (21), «Тед Лассо» (20), «Страна Лавкрафта» (18), «Ход королевы» (18) и «Мейр из Исттауна» (16).

Не обошлось и без неожиданностей. Так, за звание лучшего «Выдающегося публицистического сериала или специального выпуска» в этом году поборется скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. В нем внук королевы Елизаветы и его супруга рассказали о сложностях жизни в королевской семье, расистских выпадах в адрес своего сына Арчи, о том, что Меган хотела покончить жизнь самоубийством из-за постоянных нападок прессы и не только.

Интервью на канале CBS посмотрело рекордное количество людей, а самые скандальные его фрагменты обсуждают до сих пор.

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2021» пройдет 19 сентября.