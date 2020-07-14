Крупным планом: Бруклин Бекхэм показал кольцо за 200 тысяч долларов, которое подарил своей невесте

Звезды / Новости
14 июля 2020
Cosmo

На этих выходных Бруклин Бекхэм публично заявил о том, что сделал предложение своей девушке, Николе Пельтц, дочери миллиардера Нельсона Пельтца. Также парень поделился трогательными фото с невестой, где обручальные кольца видно издалека. Однако рассмотреть ювелирное изделие поближе все же удалось.

           

На днях Бруклин поделился в Instagram Stories кадром, на котором Никола гладит его питомца и заодно демонстрирует роскошное украшение. По информации Daily Mail, эксперты оценивают стоимость кольца в 200 тысяч долларов, а размер бриллианта — в 4,5−5 карат.

          

«Эта огранка актуальна во все времена, поэтому ее очень любят в том числе знаменитости. Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс носят такие же. Мама Бруклина — Виктория — также любит этот стиль», — отмечает директор по связям с общественностью ювелирного магазина Шеннон Дилени-Рон.

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: instagram.com/brooklynbeckham
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