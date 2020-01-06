Скоро свадьба? Дженнифер Энистон показала роскошное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце

Звезды / Новости
6 января 2020
Cosmo

Дженнифер Энистон выходит замуж

За одну ночь главные голливудские звезды дали столько инфоповодов, что хватит на год вперед. Особое внимание публики было приковано, конечно же, к Дженнифер Энистон и Брэду Питту, которые впервые за 15 лет встретились на красной дорожке. И, само собой, к их реакции друг на друга: так, актер в мини-интервью одному из западных изданий назвал экс-супругу хорошей подругой, а Джен, в свою очередь, искренне смеялась над шуткой Брэда о его «возлюбленной». 

Но главной интригой вечера стало... роскошное кольцо с бриллиантами, которое красовалось на безымянном пальце левой руки Энистон. Несмотря на то, что никаких заявлений о помолвке актрисы не было, поклонники предположили, что это явный намек на то, что совсем скоро ее семейный статус вновь изменится. 

Дженнифер Энистон личная жизнь 2020

Нам же кажется, что это просто красивое украшение, которое грех было не надеть на красную дорожку «Золотого глобуса». А ты что скажешь? 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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