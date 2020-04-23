Сладкий именинник: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото принца Луи

Звезды / Новости 23 апреля 2020

Cosmo

Сегодня младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось два года и его родители по традиции порадовали нас новыми милыми фотографиями малыша. В своем официальном аккаунте герцоги Кембриджские выложили свежие снимки Луи, которые сделала сама Кейт.

На них ребенок забавляется с цветными красками: Луи нарисовал картину без каких-либо кисточек и, конечно же, в итоге разрисовал не только холст. Стоит отметить, что картина в виде разноцветного отпечатка руки у малыша все-таки удалась!

Напомним, что свой карантин семья Кейт и Уильяма проводит в поместье в Норфолке. К сожалению, пригласить гостей для Луи у них сегодня не получится, но поздравления по видеосвязи малышу обеспечены. Ведь на днях таким образом поздравляли даже Елизавету II.