Слава Каминская показала отца, с которым не виделась много лет

Звезды / Новости 2 января 2020

Cosmo

Под Новый год должны случаться настоящие чудеса: в семье Славы Каминской так и произошло. Певица поделилась радостью от встречи с самыми родными людьми, которых не видела много-много лет: солистка группы «Неангелы» осуществила свою давнюю мечту, познакомив своего отца с детьми!

Дедушка впервые увидел внуков, да и сама Каминская была счастлива встретить Новый год с папой. Отец звезды давно живет в России, они не встречались более 10 лет — насколько известно, мужчина отказывался приезжать в Киев. Слава с детьми сама собралась в гости к папе и его семье, чему была несказанно рада.

"Мечты должны сбываться! Спасибо этому году: за характер, за выдержку, за лакмус дружбы, за реальность, пусть не всегда приятную, но поучительную, за новые знакомства, иногда совсем неожиданные, но исцеляющие, за друзей, и самое большое спасибо за мою детскую мечту, которая сбылась. Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей, было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдёт. Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети ..... и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день. Спасибо 31.12.2019!", — трогательное подписала домашнее фото Каминская.

