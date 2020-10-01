Sleeper развеивает 6 важных мифов о раке молочной железы в рамках благотворительной акции

Мода / Fashion news
1 октября 2020
Cosmo

Октябрь традиционно считается месяцем борьбы с раком молочной железы. По этому поводу украинский бренд Sleeper уже 5 год подряд организовывает благотворительную акцию. Вместе с врачом-онкологом Sleeper развеяли 6 самых распространенных мифов о раке молочной железы, а также подарили всем клиентам скидку в размере 30% на всю одежду розового цвета. Важно: 20% всех вырученных средств направят в фонд помощи онкобольным женщинам.

Рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно более миллиона женщин по всему миру заболевают раком молочной железы и не менее полумиллиона умирают. 

По словам Анны Хмель, клинического онколога, главным мифом о болезни является утверждение, что раком груди болеют только женщины с усложненной наследственностью: «В 5-10% случаев рак молочной железы возникает из-за генетических мутаций, которые передаются по наследству, но также могут возникать новые мутации, которые происходят в клетках под воздействием неблагоприятных факторов». 

Обязательное наличие болезненных ощущений в груди также является заблуждением, и по словам доктора, все зависит от стадии развития болезни. На ранних стадиях болезни болей у женщины обычно не наблюдается. 

Доказано также, что нет никакой связи между ношением тесного бюстгальтера и использования дезодорантов с повышенным риском развития заболевания. 

Смотри видео, узнавай больше и береги себя! И обязательно принимай участие в благотворительной инициативе бренда. Давай вместе делать наш мир лучше и здоровее.

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