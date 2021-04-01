Sleeper снял видео о мифах, связанных с аутизмом

Мода / Fashion news 1 апреля 2021

Cosmo

В апреле бренд покажет видео в котором развеет 5 распространенных заблуждений об аутизме. 10% средств от продаж изделий в голубом цвете будут перечислены в гражданскую организацию “Happy Today”.

Каждый год 2 апреля во всем мире отмечают День распространения информации об аутизме. Второй год подряд бренд домашней одежды Sleeper поддерживает мировую инициативу. В рамках новой кампании, Sleeper сняли видео в котором вместе с основательницей гражданской организации “Happy Today” Анастасией Степулой, развеивают самые распространенные мифы вокруг аутизма.

Sleeper записали ролик совместно с украинской гражданской организацией “Happy Today”, которая занимается образовательными проектами об аутизме. Ее главная цель — создать инклюзивный менталитет в обществе.

“Нам кажется смешным и нелепым, что раньше люди жили в плену мифов, например, о том, что Земля плоская. Но мы все еще живем в плену мифов и полагаемся на стереотипные суждения об аутизме, — говорит основательница “Happy Today” Анастасия Степула. Давайте доверять научной и достоверной информации, а значит и уважать друг друга, одинаковых и разных.”

Вокруг аутизма существует большое количество домыслов и мифов. Одним из самых частых заблуждений является утверждение, что аутизм это болезнь.

“Аутизм — это состояние, говорит Анастасия Степула, — расстройство развития человека, при котором определенные навыки являются гипер развитыми, а другие — не развитыми вообще. Болезни лечат, а аутизм — нет”. Утверждение о том, что плохое воспитание может привести к аутизму, также миф. Анастасия отмечает, что на самом деле в РАС никто не виноват. Есть научные предположения относительно генетики, но бывают случаи, когда среди однояйцевых близнецов один имеет аутизм, а другой — нет. И на данный момент окончательных данных о причинах возникновения аутизма нет.

Мифом является также то, что люди с аутизмом более агрессивны. Люди с РАС не проявляют агрессию, если их не провоцируют и не создают для этого напряженных условий. Представление о том, что каждый человек с аутизмом или гениальный или умственно неполноценный, также является ошибочным. Интеллект у людей с аутизмом варьируется так же, как и у людей без аутизма. Среди них есть люди с чрезвычайными когнитивными способностями, есть и те, у кого посредственный ум.

Относительно того, что люди с аутизмом не могут быть самостоятельными во взрослой жизни и адаптироваться к жизни в социуме, Анастасия отмечает, что есть люди, которые более приспособлены к самостоятельной жизни, и есть те, кто менее приспособлен: “Все люди с РАС разные и каждый из них — вселенная, индивидуальность; у каждого свой путь, который зависит как от самого человека, так и от ее/его окружения и условий”.

Также Sleeper запускает благотворительную акцию. В течение всего апреля на вещи бренда в голубом цвете и голубых принтах будет действовать 30% скидка, а 10% средств от продаж будут перечислены гражданской организации “Happy Today”.

Продажи стартовали на сайте бренда 1 апреля 2021 года.