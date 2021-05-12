Sleeper выпустит первую летнюю обувь

Мода / Fashion news 12 мая 2021

Cosmo

В мае 2021 года бренд домашней одежды Sleeper представит новую коллекцию Pre-Fall. Это второй дроп “безразмерных пижам”, вдохновленных огромной 3-х метровой пижамой — арт-объектом и одним из главных героев документального фильма о команде бренда. Это самая универсальная из всех моделей бренда — в ней можно гулять по городу, встречать гостей или безмятежно спать. Также, бренд представит первые летние сандалии на плоском ходу.

“Мы очень рады перезапуску “Sizeless” пижам в более легкой, летней версии. С ней гораздо проще путешествовать и стилизовать благодаря завязывающимся краям рубашки. Для нас очень важно создавать вещи которые будут с людьми на протяжении многих приятных моментов”,— говорит соосновательница бренда, Катя Зубарева.

“Наверное именно эта задача стояла перед нами и когда мы создавали нашу летнюю обувь. Сандалии “Macaroni” это конечно же история взятая из детства. У каждой славянской девочки были 90х были в арсенале сандалии на резинке, в которых мы лазили по деревьям и устраивали чаепития во дворе. Это состояние комфорта и рассеянной нежности нам хотелось отразить в минималистичном дизайне “Macaroni”, — говорит соосновательница бренда, Ася Вареца.

Коллекция представлена оверсайз пижамами в расслабленном крое. Все изделия выполнены из вискозы, сертифицированной по стандарту Oeko-Tex 100. В коллекцию вошли комплекты в голубом, розовом, мятном, черном и терракотовом цветах. Модели доступны в одном размере.

В линейку также вошла обувь. Невесомые сандалии “Macaroni” на плоском ходу сделаны вручную. Верх состоит из множества резинок которые мягко фиксируют ступни. Стелька и подошва выполнена из мягкой кожи. Модель представлена в терракотовом, черном и нежно-розовом цветах. EU 36-42. Сандалии можно носить буквально со всем — от денима и шорт до брючных костюмов и вечерних платьев.