Sleeper выпустит первую летнюю обувь

Мода / Fashion news
12 мая 2021
Cosmo

В мае 2021 года бренд домашней одежды Sleeper представит новую коллекцию Pre-Fall. Это второй дроп “безразмерных пижам”, вдохновленных огромной 3-х метровой пижамой — арт-объектом и одним из главных героев документального фильма о команде бренда. Это самая универсальная из всех моделей бренда — в ней можно гулять по городу, встречать гостей или безмятежно спать. Также, бренд представит первые летние сандалии на плоском ходу.

“Мы очень рады перезапуску “Sizeless” пижам в более легкой, летней версии. С ней гораздо проще путешествовать и стилизовать благодаря завязывающимся краям рубашки. Для нас очень важно создавать вещи которые будут с людьми на протяжении многих приятных моментов”,— говорит соосновательница бренда, Катя Зубарева.

“Наверное именно эта задача стояла перед нами и когда мы создавали нашу летнюю обувь. Сандалии “Macaroni” это конечно же история взятая из детства. У каждой славянской девочки были 90х были в арсенале сандалии на резинке, в которых мы лазили по деревьям и устраивали чаепития во дворе. Это состояние комфорта и рассеянной нежности нам хотелось отразить в минималистичном дизайне “Macaroni”, — говорит соосновательница бренда, Ася Вареца.

Коллекция представлена оверсайз пижамами в расслабленном крое. Все изделия выполнены из вискозы, сертифицированной по стандарту Oeko-Tex 100. В коллекцию вошли комплекты в голубом, розовом, мятном, черном и терракотовом цветах. Модели доступны в одном размере.

В линейку также вошла обувь. Невесомые сандалии “Macaroni” на плоском ходу сделаны вручную. Верх состоит из множества резинок которые мягко фиксируют ступни. Стелька и подошва выполнена из мягкой кожи. Модель представлена в терракотовом, черном и нежно-розовом цветах. EU 36-42. Сандалии можно носить буквально со всем — от денима и шорт до брючных костюмов и вечерних платьев.

3 5 1
Автор: Дарья Горгиевска
Фото: The Sleeper
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Высокий полет: выбираем необычные наряды для особого случая
2
Как носить тельняшки в этом сезоне
3
Как одеться в маскулинном стиле в этом сезоне
4
Как носить лоферы этой весной
5
Как носить рубашку в теплый сезон
Мода / Fashion news

Reebok Floatride Energy GROW: Неизменная скорость, натуральные ингредиенты

Обновленные беговые кроссовки с клещевиной, эвкалиптом, водорослями и натуральным каучуком в составе.

Мода / Fashion news

Головна колаборація року: Андре Тан і Катя Осадча представили спільну колекцію одягу

Пасторальні мотиви і екологічні матеріали

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Adidas представляет новую экологичную коллекцию Stan Smith

С героями Disney и Pixar!

Мода / Fashion news

Mix & Match: Свадебная коллекция-трансформер Wona & the Coat by Katya Silchenko

Безумно красиво.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Мода / Fashion news

Мода без кордонів: що ми будемо носити у 2021 році

Підказує покоління Z — вільне, сміливе, безкомпромісне та відкрите до всього нового.

Loading...
Мода / Fashion news

Bevza, Litkovskaya, Ksenia Schnaider та рух Різні.Рівні презентували Колекцію рівності

На підтримку ЛГБТК+ спільноти в Україні.

Читайте также
1
7 полезных привычек, которые помогут чувствовать себя здоровее
2
Ксения Киреева запускает экологичный сервис ремонта и реконструкции кожаной одежды reLove by Kireeva
3
Мороженое с авокадо и орехами, ПП-конфеты и клубничный сорбет: рецепты летних полезных десертов
4
5 бюджетных тональных основ для безупречного макияжа
5
5 фільмів із 90-х, які можна передивлятися знову і знову
Мода / Fashion news

PUMA випустила нову екологічну йога колекцію EXHALE

Обличчям кампанії та героїнею локального відео в Україні стала українська журналістка та блогерка Аліса Ілієва.

Мода / Fashion news

Сама нежность: Екатерина Кухар создала коллекцию шелковых юбок

Совместно с дизайнером Lyalya Sogomonyan.

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Sleeper снял видео о мифах, связанных с аутизмом

И перечислит часть денег от продаж голубых вещей на балготворительность.

Мода / Fashion news

«Вона надихає»: Puma представляє кампанію про жінок, які рухають цей світ

Головна місія кампанії — створити спільноту, в якій жінки обмінюватимуться історіями успіху, надихатимуть одна одну та відзначатимуть досягнення жінок по всьому світу.

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news

У wish-list: Тіна Кароль і Kachorovska випустили весняну колекцію взуття

Хочемо все! А ти?

Мода / Fashion news

Відомі моделі, тік-токери та зірки підтримали благодійну капсульну колекцію Just say it! від Dialog hub Фонду Олени Пінчук та Keepstyle

Важливий меседж. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news

Что мы будем носить весной 2021: главные тренды сезона в новой коллекции украинского бренда T.B.Coatss

Берем на заметку!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Club C Legacy: Reebok выпустили новую интерпретацию культовой модели кроссовок

Переосмысленная классика 80-х в новой кампании бренда о поиске баланса и спокойствия в окружающем нас хаосе.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news

15 безумно красивых платьев от украинских брендов, которые ты не захочешь снимать всю весну

Встречаем новый сезон красиво!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.