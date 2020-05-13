Слухи подтвердились: звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые станет мамой

Звезды / Новости 13 мая 2020

Cosmo

Кажется, в 2020-м нас ожидает настоящий бэби-бум. Так, только на прошлой неделе стало известно о пополнении в семьях Илина Маска и того самого Рона из «Гарри Поттера». А сегодня подтвердились слухи о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер.

Актриса попала в объектив папарацци во время прогулки со своим возлюбленным Джо Джонасом. И на этот раз ей не удалось скрыть уже заметно округлившийся животик. Поздравляем пару со скорым пополнением!