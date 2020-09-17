Слухи в сети: Рианна может стать королевой Барбадоса

Звезды / Новости
17 сентября 2020
Cosmo

В прессе Рианну частенько называют барбадосской гордостью, и с этим не поспоришь: столько, сколько сделала звезда своей деятельностью не только в качестве певицы и бизнес-вумен, но и в качестве чрезвычайного и полномочного посла Барбадоса в США, для этого государства не сделал, пожалуй, никто. И сейчас, когда все активно говорят о том, что в 2021 году королева Елизавета сложит свои королевские полномочия в Барбадосе, пользователи сети предполагают, что этот титул должен достаться... именно РиРи. 

Есть ли у этой кандидатуры право на существование в реальной жизни, не знаем. Но нам она определенно нравится! А тебе?

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Фото: Gettyimages
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