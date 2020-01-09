СМИ: актер Леонардо ДиКаприо спас тонущему человеку жизнь

Звезды / Новости 9 января 2020

Cosmo

В западные СМИ просочилась новость: актер Леонардо ДиКаприо спас тонущему человеку жизнь во время своего отдыха на яхте.

Из того, что уже известно журналистам, потерпевший мужчина случайно выпал за борт круизного лайнера и чудом спасся, проведя целых 11 часов в открытом море. В то же время на одном из островов в Карибском море отдыхал ДиКаприо вместе со своей возлюбленной Камиллой Морроне. Их яхта одной из первых уловила сигнал о бедствии и Лео тут же решил помочь потерпевшему и таки нашел его еще до наступления темноты.

«Судно Леонардо было единственным, кто откликнулся на сигнал бедствия. Капитан сказал, что шанс того человека на выживание — один на миллиард. Он как будто дважды выиграл в лотерею. А когда счастливчика спас один из самых известных людей в мире, тот думал, что все это ему снится», — рассказал очевидец изданию The Sun.

Кажется, наш Лео герой не только на экранах. Гордимся!









