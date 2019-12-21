СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк больше не живут вместе

Звезды / Новости 21 декабря 2019

Cosmo

Недавно сеть взорвали фото, на которых Джастин Тимберлейк проводит вечер с другой — своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт. Несмотря на то, что в своем публичном извинении, в которому его, по словам инсайдеров, подтолкнула Джессика Бил, певец написал, что в тот вечер он просто «слишком много выпил и сожалеет о своем поведении», актриса по-прежнему не может его простить. И, как сообщают источники, приближенные к супругам, сейчас они живут отдельно.

«Сейчас Джастин живет в гостевом домике. Джессика до сих пор не смогла до конца его простить. Если бы все это произошло не на глазах у миллионов людей, было бы проще отпустить эту ситуацию... А так он поставил ее в очень дурацкое положение», — сообщили они порталу The Blast.

Надеемся, что вскоре у нашей любимой пары все наладится!