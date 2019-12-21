СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк больше не живут вместе

Звезды / Новости
21 декабря 2019
Cosmo

Недавно сеть взорвали фото, на которых Джастин Тимберлейк проводит вечер с другой — своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт. Несмотря на то, что в своем публичном извинении, в которому его, по словам инсайдеров, подтолкнула Джессика Бил, певец написал, что в тот вечер он просто «слишком много выпил и сожалеет о своем поведении», актриса по-прежнему не может его простить. И, как сообщают источники, приближенные к супругам, сейчас они живут отдельно.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил расстались

«Сейчас Джастин живет в гостевом домике. Джессика до сих пор не смогла до конца его простить. Если бы все это произошло не на глазах у миллионов людей, было бы проще отпустить эту ситуацию... А так он поставил ее в  очень дурацкое положение», — сообщили они порталу The Blast.

Надеемся, что вскоре у нашей любимой пары все наладится!

3 5 2
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Куда поехать зимой: гид по Австрии
Читайте также
1
10 лучших образов Виктории Бекхэм за 2019 год
2
Шарлиз Терон рассказала о своей семилетней дочери-трансгендере
3
10 лучших выходов Анджелины Джоли за 2019 год
4
Как Брэд Питт отпраздновал свой день рождения
5
Почему Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались
Звезды / Новости
Это интересно

Лучший папа: Брэдли Купер с дочкой Леей радуются снегу в Нью-Йорке

Как кадр из новогоднего фильма!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Плохие новости: 98-летнего принца Филиппа госпитализировали

Букингемский дворец назвал причину.

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Куда поехать зимой: гид по Австрии
3
5 фитнес-упражнений, которые работают мгновенно
4
20 советов, как быстро раскрутить Instagram
5
10 фильмов и сериалов с безупречным стилем, которые стоит посмотреть
Звезды / Новости

Плохой знак: Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на рождественский обед к королеве по отдельности

Кажется, в отношениях супругов и правда наступил кризис.  

Звезды / Новости

Какая страсть: Слава Каминская была замечена за поцелуями с бывшим мужем

Судя по этому фото, расставание не окончательное.  

Звезды / Новости

Как это будет: Никита Добрынин раскрыл подробности будущей свадьбы с Дашей Квитковой

Вау!

Звезды / Новости

Как две капли воды: в сети обсуждают невероятное сходство подросшего принца Луи и его старшего брата Джорджа

Их просто не отличить! 

Звезды / Новости

«Я была распухшая и набитая лекарствами»: Эмилия Кларк откровенно рассказала о перенесенном инсульте

Страшно представить, через что ей пришлось пройти!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«История моей дочери — это ее история»: Шарлиз Терон впервые рассказала о том, почему называет сына дочкой

Начистоту.

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Они так и не смогли пережить это»: стала известна причина развода Колина Ферта с женой

Очень жаль!

Звезды / Новости

Мимими дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали подросших детей на трогательной рождественской открытке

Ты только посмотри на маленького принца Луи! 

Звезды / Новости

В прозрачном боди и с короткой стрижкой: Ирина Шейк изменилась до неузнаваемости в новой горячей фотосессии

Ее не узнать!

Звезды / Новости

Песенка спета? Imagine Dragons объявили об уходе со сцены

Не можем поверить!  

Читай Cosmopolitan в 2019

На обложке: Зои Дойч Полный курс счастливой жизни уже внутри! 20 свежих идей новогодних платьев и 20 блестящих образов на праздник Язык до Киева доведет: какой секс любят украинцы? Отек кадров: как выжить после корпоратива? Что тебя ждет? Прогнозы экспертов, которые знают будущее.&nbsp;

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Мы были в спальне, когда все случилось»: Шарлиз Терон рассказала о том, как ее мать убила отца

Начистоту… 

Звезды / Новости

Что случилось: Кейт Миддлтон удивила жесткой реакцией на ласковое прикосновение принца Уильяма

Это видео обсуждают все!

Кто лучше?
Леди Гага в брючном костюме Marc Jacobs
3319
Кайя Гербер в брючном костюме Marc Jacobs
10634
Больше участников
Звезды / Новости
Это интересно

Снова вместе: Моника Беллуччи была замечена на прогулке с бывшим возлюбленным

Вот это новость!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.