СМИ: Ким Кардашьян планирует запуск нового косметического бренда

Звезды / Новости
5 июня 2020
Cosmo

       

Во время карантина Ким Кардашьян вовсе не скучала и часто радовала подписчиков домашними фотосессиями. Но есть подозрения, что звезда занималась не только контентом для Instagrama.

По сообщениям издания WWD, Ким ведет переговоры с крупнейшим концерном Coty о запуске новой косметической линии. Офицальных заявлений ни Кардашьян, ни Coty пока не делали, однако репортеры нашли в сети информацию о регистрации соответствующих документов.

Впрочем подобная сделка вполне реальна и после появления этих слухов стоимость акций компании уже поднялась на 7%. Также у Coty уже есть контрольный пакет акций бьюти-бренда сестры Ким, Кайли Дженнер, который компания в прошлом году приобрела за 600 миллионов долларов.

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Автор: Анастасия Благодарная
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