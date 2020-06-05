СМИ: Ким Кардашьян планирует запуск нового косметического бренда

Звезды / Новости 5 июня 2020

Cosmo

Во время карантина Ким Кардашьян вовсе не скучала и часто радовала подписчиков домашними фотосессиями. Но есть подозрения, что звезда занималась не только контентом для Instagrama.

По сообщениям издания WWD, Ким ведет переговоры с крупнейшим концерном Coty о запуске новой косметической линии. Офицальных заявлений ни Кардашьян, ни Coty пока не делали, однако репортеры нашли в сети информацию о регистрации соответствующих документов.

Впрочем подобная сделка вполне реальна и после появления этих слухов стоимость акций компании уже поднялась на 7%. Также у Coty уже есть контрольный пакет акций бьюти-бренда сестры Ким, Кайли Дженнер, который компания в прошлом году приобрела за 600 миллионов долларов.