СМИ: Мадонна вновь собирается замуж

Звезды / Новости
29 декабря 2019
Cosmo

По всей видимости, 2019 мы закончим с хорошими новостями. Ну, а если не мы, то Мадонна, так точно. Сейчас 63-летняя певица состоит в отношениях с танцором Ахламаликом Уильямсом. О серьезности их союза свидетельствуют многочисленный фото и комментарии близкого окружения пары. Так совсем недавно родители Ахламалика дали эксклюзивное интервью британской газете Mirrors и поделились подробностями отношений их сына с певицей.

«...мы верим, что их отношения с Мадонной будут прочными, потому что он очень талантливый. Мы встретились с ней после концерта, это было невероятно. Первое, что она сказала: «Какой же он нереальный». Не исключено, что они поженятся» — говорит в интервью мать танцора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ahlamalik Williams (@ahla_malik)

Что ж, ждем новых подробностей и желаем счастья этой прекрасной паре. 

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images,
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