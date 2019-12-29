СМИ: Мадонна вновь собирается замуж

Звезды / Новости 29 декабря 2019

Cosmo

По всей видимости, 2019 мы закончим с хорошими новостями. Ну, а если не мы, то Мадонна, так точно. Сейчас 63-летняя певица состоит в отношениях с танцором Ахламаликом Уильямсом. О серьезности их союза свидетельствуют многочисленный фото и комментарии близкого окружения пары. Так совсем недавно родители Ахламалика дали эксклюзивное интервью британской газете Mirrors и поделились подробностями отношений их сына с певицей.

«...мы верим, что их отношения с Мадонной будут прочными, потому что он очень талантливый. Мы встретились с ней после концерта, это было невероятно. Первое, что она сказала: «Какой же он нереальный». Не исключено, что они поженятся» — говорит в интервью мать танцора.

Что ж, ждем новых подробностей и желаем счастья этой прекрасной паре.