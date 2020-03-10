СМИ: мама Брэда Питта в восторге от воссоединения сына с Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

Брэд Питт вот уже долгое время не сходит с первых полос западных СМИ. Сперва скандальный развод и его последствия. Потом слухи о разногласии со старшим сыном, а в последние несколько месяцев вообще резонансные заявления о воссоединении с Дженнифер Энистон.

И только актера заподозрили в новом романе, как к обсуждению подключилась и мама голливудского красавца. Как сообщают западные СМИ, женщина безумно рада отношениям Брэда и Дженнифер. Однако она боится, что сын может все испортить. К слову, бывшая супруга Питта и его мать всегда поддерживали теплые отношения. Даже когда актер был женат на Анджелине Джоли, женщины иногда созванивались и не теряли контакт.

Что ж, на фоне событий последних нескольких месяцев подобный комментарий не кажется странным. Однако пока нам остается ждать только официального подтверждения.