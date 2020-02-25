СМИ: Меган Маркл и принц Гарри снова переезжают — на этот раз в США

Звезды / Новости 25 февраля 2020

Cosmo

Западные СМИ начали активно распространять новость о том, что бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри переезжают в США, как и планировали сразу же после сложения королевских полномочий. По сообщениям Daily Mail, молодая семья уже присмотрела себе особняк в Малибу и по чуть-чуть готовится к очередной смене места жительства.

Почему Меган Маркл и принц Гарри покидают Канаду? СМИ предполагают, что основная причина переезда в США это непосредственная близость Голливуда, а еще тот факт, что именно в США проживает мама Меган.

Ходят слухи, что Меган и Гарри планируют остановиться в особняке, который раньше принадлежал Дэвиду Чэрвету, актеру культового сериала «Спасатели Малибу». Предполагаемая стоимость дома около 7 млн. долларов! Интересно, сможет ли молодая семья позволить себе такой без финансовой поддержки королевского двора?