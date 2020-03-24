СМИ: переезд в Канаду был идеей принца Гарри, а не Меган Маркл

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

В СМИ продолжают всплывать все новые и новые подробности скандала в королевской семье. Так, после того, как принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить королевские полномочия, следующим решением пары был переезд в Канаду. И на тот момент и СМИ, и общественность были уверены в том, что это идея Меган.

Но не тут то было! Как оказалось, именно принц Гарри был инициатором переезда в Канаду. Анонимный источник рассказал, что: «Как только стало ясно, что к Меган никогда не будут относится так, как к остальным членам семьи, Гарри настоял на том, чтобы они переехали. Он был непреклонен в этом решении».

Принц Гарри был серьезно настроен защитить свою жену и новорожденного малыша Арчи от сплетен и нападок СМИ. И переезд казался ему лучшим решением.

«Он стремится оградить сына от негатива и напряжения, которым он подвергся бы в Англии. Гарри по собственному опыту знает, каково это расти, находясь в центре внимания, и хочет подарить Арчи нормальную жизнь», — поделился тот же источник.



