СМИ: принц Гарри и Меган Маркл сыграют еще одну свадьбу

Звезды / Новости 29 апреля 2020

Cosmo

Неожиданно! Зарубежные СМИ сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл планируют вторую свадьбу — на этот раз в США. Поговаривают, что таким образом молодая семья хочет ознаменовать новый период в своей жизни — абсолютной свободы и отсутствия контроля со стороны короны.

По информации Heatworld, Гарри и Меган хотят повторить свои брачные обеты на берегу океана в присутствии одного лишь священника. «Это будет символизировать новое начало для них как в практическом, так и в духовном плане», — рассказал инсайдер для Heatworld.

А после молодожены устроят небольшую вечеринку для близких: «На вечеринке будет не больше 20 человек, только друзья и семья. Мама Меган Дория тоже среди приглашенных».

Вторая свадьба выгодна паре еще и тем, что после нее Гарри сможет получить гражданство США и официальное разрешение на работу.