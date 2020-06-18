СМИ: у Эмбер Херд был секс втроем с Илоном Маском и Карой Делевинь во время брака с Джонни Деппом

Звезды / Новости 18 июня 2020

Cosmo

Лишь вчера мы писали о том, что позиции Эмбер Херд в судебном разбирательстве с Джонни Деппом пошатнулись из-за отказа ее адвокатов продолжать защиту. А сегодня западная пресса нанесла еще один удар по актрисе.

Как сообщил инсайдер изданию Daily Mail, во время брака звезды с Деппом у нее был секс втроем с Илоном Маском и Карой Делевинь. По словам соседа Джонни Джоша Дрю, бывшая жена которого является близкой подругой Херд, это происходило в особняке актера, пока он был в отъезде. Сообщается, что мужчина даст показания в суде на стороне Деппа, который ранее пытался доказать, что экс-супруга изменяла ему с миллиардером.

Сама Эмбер информацию пока никак не прокомментировала.