Смокинг и фирменная улыбка: помолодевший Брэд Питт подтверждает статус секс-символа в новой съемке
В последнее время Брэд Питт радует поклонниц помолодевшим видом. В очередной раз актер подтвердил свой статус главного голливудского секс-символа в новой рекламной кампании Brioni. Фото и видео с новым амбассадором в главной роли появились в официальном Instagram-аккаунте бренда.
Публикация от Brioni (@brioni_official) 10 Янв 2020 в 10:00 PST
Публикация от Brioni (@brioni_official) 12 Янв 2020 в 7:01 PST
Публикация от Brioni (@brioni_official) 9 Янв 2020 в 3:17 PST
Идеально сидящий смокинг, отличная физическая форма и фирменная улыбка – мы просто влюбленные в эти фото Брэда! А тебе как?