Смокинг и фирменная улыбка: помолодевший Брэд Питт подтверждает статус секс-символа в новой съемке

Звезды / Новости 13 января 2020

Cosmo

В последнее время Брэд Питт радует поклонниц помолодевшим видом. В очередной раз актер подтвердил свой статус главного голливудского секс-символа в новой рекламной кампании Brioni. Фото и видео с новым амбассадором в главной роли появились в официальном Instagram-аккаунте бренда.

Идеально сидящий смокинг, отличная физическая форма и фирменная улыбка – мы просто влюбленные в эти фото Брэда! А тебе как?