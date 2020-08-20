Снова холостяк: Джерард Батлер расстался со своей возлюбленной после 6 лет отношений

Звезды / Новости 20 августа 2020

Cosmo

В Голливуде распалась еще одна красивая звездная пара — актер Джерард Батлер расстался со своей девушкой, дизайнером Морган Браун. Поговаривают, что за шесть лет романа в отношениях пары было немало сложных моментов — влюбленные то сходились, то расходились. Но в этот раз звезды решили расстаться окончательно.

Официально звезды пока не прокомментировали расставание, но ранее Джерард не раз говорил о том, что ему сложно состоять в отношениях из-за напряженного рабочего графика.

«Найти время для свиданий порой непросто. Трудно поддерживать романтические отношения с моим напряженным рабочим графиком. У меня нет личной жизни», — заявил он в интервью изданию People.