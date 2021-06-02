Снова один: 51-летний Мэттью Перри расстался со своей 29-летней невестой

Звезды / Новости
2 июня 2021
Cosmo

В ноябре прошлого года 51-летний Мэттью Перри поделился с поклонниками радостной новостью о том, что обручился. Избранницей актера стала 29-летняя Молли Гурвиц, которую в сети сразу же окрестили копией Кортни Кокс.

«Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с самой прекрасной женщиной на планете», — сообщил тогда Перри прессе.

Однако, на днях стало известно о том, что пара решила расстаться. Новость подтвердил и сам актер в своем комментарии изданию People. «Иногда что-то просто не получается, и это именно тот случай. Я желаю Молли всего наилучшего», — отметил Мэттью. 

Очень жаль!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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