Снова один: 51-летний Мэттью Перри расстался со своей 29-летней невестой

Звезды / Новости 2 июня 2021

Cosmo

В ноябре прошлого года 51-летний Мэттью Перри поделился с поклонниками радостной новостью о том, что обручился. Избранницей актера стала 29-летняя Молли Гурвиц, которую в сети сразу же окрестили копией Кортни Кокс.

«Я решил обручиться. К счастью, я встречаюсь с самой прекрасной женщиной на планете», — сообщил тогда Перри прессе.

Однако, на днях стало известно о том, что пара решила расстаться. Новость подтвердил и сам актер в своем комментарии изданию People. «Иногда что-то просто не получается, и это именно тот случай. Я желаю Молли всего наилучшего», — отметил Мэттью.

Очень жаль!