Снова один: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались

Звезды / Новости
29 октября 2020
Cosmo

Не так давно мир узнал о романе Брэда Питта и Николь Потуральски. За эти несколько месяцев, пока звезды были вместе, в их отношениях было все: и совместный отдых в поместье Шато Мираваль на юге Франции, в котором актер сыграл свадьбу с Анджелиной Джоли в 2014 году, и нападки хейтеров, и, хоть и осторожные, но все же высказывания модели о бывшей супруге ее возлюбленного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nico (@nico.potur) 11 Окт 2020 в 3:18 PDT

Однако не успели мы привыкнуть к новому статусу самого известного голливудского холостяка, как в прессе появилась информация о том, что они с Николь расстались. О том, что между звездами «все кончено»,  инсайдеры сообщили порталу PageSix. «Их отношения не были настолько уж серьезными, как все считали», — отмечают источники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nico (@nico.potur) 14 Окт 2020 в 2:12 PDT

Еще одним аргументом в пользу того, что отношения Питта и Потуральски и правда окончены, стали ее новые фото на Daily Mail — на минувшей неделе модель впервые с момента новости о романе с Брэдом попала в объективы папарацци в компании своего супруга, 68-летнего Роланда Мэри. 

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Фото: Gettyimages, instagram.com/nico.potur
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