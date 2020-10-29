Снова один: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались

Звезды / Новости 29 октября 2020

Cosmo

Не так давно мир узнал о романе Брэда Питта и Николь Потуральски. За эти несколько месяцев, пока звезды были вместе, в их отношениях было все: и совместный отдых в поместье Шато Мираваль на юге Франции, в котором актер сыграл свадьбу с Анджелиной Джоли в 2014 году, и нападки хейтеров, и, хоть и осторожные, но все же высказывания модели о бывшей супруге ее возлюбленного.

Однако не успели мы привыкнуть к новому статусу самого известного голливудского холостяка, как в прессе появилась информация о том, что они с Николь расстались. О том, что между звездами «все кончено», инсайдеры сообщили порталу PageSix. «Их отношения не были настолько уж серьезными, как все считали», — отмечают источники.

Еще одним аргументом в пользу того, что отношения Питта и Потуральски и правда окончены, стали ее новые фото на Daily Mail — на минувшей неделе модель впервые с момента новости о романе с Брэдом попала в объективы папарацци в компании своего супруга, 68-летнего Роланда Мэри.