Снова в активном поиске: Рианна рассталась со своим парнем-миллиардером после трех лет отношений

Звезды / Новости
20 января 2020
Cosmo

Надежды на то, что Рианна и ее бойфренд — миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль — пополнят ряды тех звездных пар, которые сыграют свадьбу в 2020 году, не оправдались. Так, на днях стало известно, что влюбленные, которые старались лишний раз не афишировать свой роман, расстались после трех лет отношений.

Решение РиРи и Хассана очень расстроило поклонников певицы, ведь еще недавно в одном из интервью она заявляла, что  счастлива в отношениях и мечтает завести детей. Что стало причиной расставания, пока неизвестно.

Очен жаль!

4 5 3
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Лучшие образы для

встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Лучшее место для

зимнего отдыха
Тимур Мирошниченко

Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
Читайте также
1
Образ дня: Джиджи Хадид в самом стильном кардигане сезона
2
Брюки клеш от колена: тренд 90-х, который сегодня обожают супермодели
3
Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских обязанностей
4
Фото дня: воссоединение Дженнифер Энистон и Брэда Питта
5
Рианна рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем
Звезды / Новости

«Когда мы с Меган поженились, мы были полны надежд»: принц Гарри взорвал сеть очень откровенной речью

До слез.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Страсти на красной дорожке: Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о возможном романе

Бывшие супруги трогательно обнимались на ковровой дорожке церемонии SAG Awards 2020.

Звезды / Новости

Такая, как есть: Ким Кардашьян показала лицо без макияжа

Естественность ей к лицу.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Настя Каменских появилась в мексиканском Playboy

Горячая штучка!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой

Она сказала «да».

Звезды / Новости

«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о своей четвертой беременности 

На фоне слухов о беременности герцогини.    

Звезды / Новости
Надо прочитать

Без макияжа и в расстроенных чувствах: Дженнифер Энистон встревожила поклонников своим внешним видом на новых фото

Всему виной Брэд Питт? 

Звезды / Новости
Надо прочитать

Не Гарри и Меган едиными: чем зарабатывают на жизнь другие члены королевской семьи

Оказывается, герцоги Сассекские не первые, кто захотели сами себя обеспечивать.

Звезды / Новости
Это интересно

Ирина Шейк, Даутцен Крез или Синди Кроуфорд: узнай, какая ты модель по знаку зодиака 

Двенадцать самых красивых моделей воплотили свои астрологические знаки в календаре Карин Ройтфельд. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все-таки не Леди Гага: Брэдли Купера заподозрили в романе с новой «девушкой Бонда»

Вот это новости. 

Звезды / Новости
Это интересно

Больше не один: 50-летний Мэттью Перри появился на публике со своей 28-летней девушкой

Очень рады за него!

Звезды / Новости

Нежность: 29-летняя племянница принцессы Дианы была замечена за поцелуями со своим 61-летним женихом

Пара появилась на публике впервые после новости о помолвке.

Звезды / Новости
Это интересно

Новость дня: Билли Айлиш исполнит саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Будет круто!

Звезды / Новости
Это интересно

Прощай, Илон Маск: Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с… девушкой!

Кто стал новой избранницей актрисы?  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Каждый из нас сам по себе»: принцы Уильям и Гарри официально прокомментировали слухи об их ссоре

Братья объединились, чтобы наконец расставить все точки над «і».  

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Лучшее место для зимнего отдыха
3
Тимур Мирошниченко, Александра Кучеренко, Таня Парфильева и Ваня Крышталь об идеальном празднике
4
10 лучших фильмов Дэвида Линча
5
Личная история: почему нельзя пропустить балет Autobiography Уэйна МакГрегора
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.