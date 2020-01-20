Снова в активном поиске: Рианна рассталась со своим парнем-миллиардером после трех лет отношений

Звезды / Новости 20 января 2020

Cosmo

Надежды на то, что Рианна и ее бойфренд — миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль — пополнят ряды тех звездных пар, которые сыграют свадьбу в 2020 году, не оправдались. Так, на днях стало известно, что влюбленные, которые старались лишний раз не афишировать свой роман, расстались после трех лет отношений.

Решение РиРи и Хассана очень расстроило поклонников певицы, ведь еще недавно в одном из интервью она заявляла, что счастлива в отношениях и мечтает завести детей. Что стало причиной расставания, пока неизвестно.

Очен жаль!