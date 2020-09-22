Всегда вместе: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу на церемонии Эмми-2020

Звезды / Новости 22 сентября 2020

Cosmo

Несмотря на то, что в этом году церемония вручения наград главной телевизионной премии Эмми (список победителей ищи здесь) состоялась в онлайн-формате, по количеству роскошных звездных образов и трогательных моментов она ничем не уступала всем предыдущим. Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало воссоединение наших любимиц из сериала «Друзья», которые и в жизни являются близкими подругами: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизы Кудроу.

Актрисы вышли на связь с Джимми Киммелом из дома Энистон: сначала в кадре появилась сама хозяйка, а затем Кортни, которая заявила, что они живут вместе. «Вообще-то мы соседи по комнате с 1994 года, Джимми», — пошутила Дженнифер, увидев удивление ведущего церемонии. Последней на экране появилась Лиза. «О, мы в прямом эфире?», — поинтересовалась она.

Обожаем!