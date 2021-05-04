Ходят слухи: Дженнифер Лопес вернулась к бывшему возлюбленному после расставания с Алексом Родригесом

Звезды / Новости 4 мая 2021

Cosmo

Не прошло и месяца с того момента, когда Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ошарашили поклонников новостью о своем расставании, как в сети заговорили о новом романе певицы. И не с каким-то таинственным незнакомцем, а... с ее бывшим возлюбленным Беном Аффлеком! Так, за последнее время звезды, которые недавно расстались со своими половинками, несколько раз встречались — актер добирался до дома певицы на ее машине, затем они проводили некоторое время вместе, после чего водитель отвозил его обратно (фото ищи здесь).

По словам источников, приближенных к Джей Ло и Бену Аффлеку, эти встречи действительно имели место быть, однако они были исключительно дружескими. Что же, время покажет!