Снова вместе: Гарри и Уильям воссоединились ради принцессы Дианы

Звезды / Новости 15 мая 2020

Cosmo

Кажется, слова королевского эксперта Кэти Николл подтвердились — отношения между принцами Гарри Уильямом наконец-то окончательно наладились. Об этом свидетельствует не только то, что братья регулярно созваниваются по поводу и без, но и то, что на днях в сети появилось их совместное послание, посвященное работе фонда принцессы Дианы.

«Я хотел бы выразить свою поддержку и благодарность всем сотрудникам, волонтерам и сторонникам Diana Award. Мы с братом высоко ценим те усилия, которые вы прилагаете для воспитания, развития и поддержки молодых людей, особенно в этот непростой период», — отметил Уильям под серией архивных фото с Гарри во время их многочисленных посещений фонда.

Поклонники королевской семьи сочли тот факт, что братья работали над обращением вместе, намеком на их окончательное примирение.

Кажется, леди Ди была бы счастлива!