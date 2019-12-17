Снова вместе: Моника Беллуччи была замечена на прогулке с бывшим возлюбленным

Cosmo

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В июле этого года 55-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим возлюбленным, 36-летним Николасом Лефевром. «Мы очень подходили друг другу. Этот мужчина научил меня многому, но теперь наш полет продолжится на другой высоте — мы стали просто друзьями на всю жизнь», — призналась тогда актриса. Однако, на днях бывшие возлюбленные дали повод для слухов об их воссоединении, появившись вместе на улицах Парижа.

Сами звезды пока информацию о воссоединении пока никак не прокомментировали, однако поклонники Моники уже вовсю радуются за свою любимицу. А ты как думаешь: они снова вместе?