Снова вместе? Папарацци застукали Ирину Шейк, тайно покидающую дом Брэдли Купера

Звезды / Новости 27 мая 2020

Cosmo

Кажется, в последнее время бывшие возлюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер все больше времени проводят вместе. Так, СМИ стало известно, что пара вместе отметила День матери с их дочерью, крошкой Леей. А сегодня Ирина попала в объектив папарацци, покидая дом Брэдли Купера. И была совершенно одна, без дочери.

Папарацци, дежурившие у входа, рассказали, что бывшие провели вместе около 4 часов. Они заказали доставку еды на дом и вместе пообедали. А потом Ирина Шейк поспешно оставила квартиру, стараясь не попасться на глаза журналистам. Но у нее не получилось.

У нас по этому поводу только один вопрос: неужели Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе? Очень хочется в это верить — такая красивая была пара!