Роскошные формы и самый модный оттенок лета-2020: Рианна показала фигуру в сексуальном прозрачном белье
Съемки Рианны в нижнем белье ее собственного бренда можно смело назвать отдельным видом искусства — каждый новый кампейн обсуждают абсолютно все. Очередная порция соблазнительных фото певицы появилась в Instagram на днях — на них красотка позирует в прозрачном нижнем белье модного летом-2020 лаймового оттенка.
Допис, поширений Savage X News (@savagexnews) 1 Чер 2020 р. о 2:48 PDT
Допис, поширений Savage X News (@savagexnews) 1 Чер 2020 р. о 4:21 PDT
Допис, поширений Savage X News (@savagexnews) 1 Чер 2020 р. о 2:49 PDT
Просто огонь!