Роскошные формы и самый модный оттенок лета-2020: Рианна показала фигуру в сексуальном прозрачном белье

Звезды / Новости 2 июня 2020

Cosmo

Съемки Рианны в нижнем белье ее собственного бренда можно смело назвать отдельным видом искусства — каждый новый кампейн обсуждают абсолютно все. Очередная порция соблазнительных фото певицы появилась в Instagram на днях — на них красотка позирует в прозрачном нижнем белье модного летом-2020 лаймового оттенка.

Просто огонь!