Романтика на пляже: София Ричи встречается с сыном Уилла Смита Джейденом

Звезды / Новости 8 сентября 2020

Cosmo

Пока поклонники Софии Ричи обсуждают ее непростые отношения со Скоттом Дисиком, сама модель, кажется, вовсе о них не беспокоится. Так, на днях девушка была замечена на пляже в Малибу вместе с сыном Уилла Смита Джейденом. Звезды обнимались, веселились и выглядели очень счастливыми (фото смотри здесь).

Несмотря на то, что совместный отдых Софии и Джейдена мог быть и просто дружеским, пользователи сети уверены, что между молодыми людьми, которые уже пытались построить отношения в 2012 году, явно снова вспыхнули чувства. Что же, время покажет!