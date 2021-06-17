Со смыслом: Анджелина Джоли сделала новую татуировку

Звезды / Новости 17 июня 2021

Cosmo

В коллекции татуировок на теле Анджелины Джоли пополнение — во время прогулки по Нью-Йорку звезда продемонстрировала новую надпись на предплечье. Так, выбор звезды пал на фразу «Eppur si muove» («И все-таки она вертится!»), которую якобы произнес астроном Галилео Галилей после того, как Ватикан заставил его отказаться от слов о том, что Земля движется вокруг Солнца. За сотни лет фраза успела стать крылатой — ее используют, когда хотят подчеркнуть, что никогда не изменят собтвенным принципам и убеждениям.

Нам кажется, что это очень в духе Анджелины. А тебе как?