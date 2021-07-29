Со смыслом: что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на день рождения

Звезды / Новости 29 июля 2021

Cosmo

Казалось бы, отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека уже не могут быть более романтичными — чего только стоят кинематографичные фото влюбленных на яхте, сделанные в день рождения певицы. Однако, подарок, который актер преподнес имениннице, оказался не менее трогательным и значимым. Как стало известно, Аффлек подарил любимой особенное украшение от бренда Foundrae, в разработке которого учавствовал лично.

Речь об ожерелье с несколькими амулетами, каждый из который имеет свое значение. Вместе они символизируют силу духа, стойкость, страсть и риск, на который мы порой идем ради любимых людей.

Ну очень романтично! Уже ждем, когда Джей Ло появится в нем на публике.